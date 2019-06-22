В Корпорации развития Севастополя будет работать финалистка конкурса «Лидеры России»

Сегодня, 22 июня, стало известно, что заместителем генерального директора Корпорация развития Севастополя назначена Ольга Лебедева, работавшая заместителем главы администрации Сердобского района Пензенской области. В этом году благодаря проекту «”Доброград”», который предусматривает работу волонтерского центра, объединяющего сразу несколько общественных организаций, Ольга смогла попасть в финал конкурса управленцев “Лидеры России”.
Как сообщает “PenzaNews”, у Ольги Лебедевой два высших образования. Она окончила Пензенский госуниверситет и Пензенский государственный аграрный университет. Кроме того, прошла курсы профессиональной переподготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
«В новой должности Ольга будет заниматься бюджетированием, развитием сферы IT и платных услуг, предоставляемых корпорацией», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-офисе конкурса.
Также агентство приводит слова и.о. заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко, которая стала одним из победителей конкурса, что она планирует использовать кадровый потенциал «Лидеров России» и искать среди участников сотрудников для тех подразделений, которые находятся в зоне ее ответственности.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта лидерыроссии.рф
Источник: Вести.Севастополь