В Красноперекопске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Мужчина пытался сбежать, но был задержан сотрудниками спецподразделения ОМОН “Беркут”, сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии.

Он скрывался от полиции с февраля. В федеральный розыск мужчину объявили после совершения тяжкого преступления с применением насилия. Сотрудники регионального управления МВД давно следили за ним, и наконец им удалось установить местонахождение злоумышленника.

Сейчас задержанный заключён под стражу и определён в СИЗО.

фото sochistream.ru

Источник: Вести.Севастополь