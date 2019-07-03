В Красноперекопске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

3 июля 2019     28
В Красноперекопске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Мужчина пытался сбежать, но был задержан сотрудниками спецподразделения ОМОН “Беркут”, сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии. 

Он скрывался от полиции с февраля. В федеральный розыск мужчину объявили после совершения тяжкого преступления с применением насилия. Сотрудники регионального управления МВД давно следили за ним, и наконец им удалось установить местонахождение злоумышленника.

Сейчас задержанный заключён под стражу и определён в СИЗО.

фото sochistream.ru

Источник: Вести.Севастополь

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