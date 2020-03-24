В Красноперекопске задержана подозреваемая в организации наркопритона

В Красноперекопске задержана местная жительница, подозреваемая в организации притона и распространении наркотиков.

В квартире, принадлежащей 40-летней жительнице Красноперекопска были обнаружены пятеро граждан в возрасте от 29 до 40 лет с явными признаками наркотического опьянения.

При обыске изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемой к незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Крым.

Женщина подозревается в распространении наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь