В Красноперекопске задержана подозреваемая в организации наркопритона

В Красноперекопске задержана местная жительница, подозреваемая в организации притона и распространении наркотиков.
В квартире, принадлежащей 40-летней жительнице Красноперекопска были обнаружены пятеро граждан в возрасте от 29 до 40 лет с явными признаками наркотического опьянения.
При обыске изъяты вещественные доказательства причастности подозреваемой к незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Крым.
Женщина подозревается в распространении наркотиков. Возбуждено уголовное дело.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь