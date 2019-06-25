В Кремле напомнили Европе, что Крым – неотъемлемая часть России

25 июня 2019     25
В Кремле напомнили Европе, что Крым – неотъемлемая часть России

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сегодня, 25 июня, ответил на выпады в адрес России, прозвучавшие на заседании ПАСЕ. По его словам, Москва готова терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция европейских визави изменится.

«Появляются разные точки зрения у европейских представителей на этот счет. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ. И какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В Москве многократно отмечали, что в марте 2014 года крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма “закрыт окончательно”.

Фото с сайта fi.soff.net 

Источник: Вести.Севастополь

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