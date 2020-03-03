В Крепостном переулке возобновилось строительство лестницы

3 марта 2020     18
В Крепостном переулке возобновилось строительство лестницы

В Севастополе возобновлён ремонт лестницы в Крепостном переулке. Он был приостановлен в сентябре прошлого года по решению Севнаследия – в нескольких метрах от места работ находится оборонительная стена седьмого бастиона.

В то же время жители окрестных домов жаловались, что ходить здесь стало просто опасно, и даже натянули тросы, чтобы держаться за них во время подъёма. Чтобы продолжить ремонтные работы в защитной зоне объекта культурного наследия, строителям пришлось скорректировать проект. 18 февраля Севнаследие дало разрешение на возведение новой лестницы рядом со стеной бастиона. Также здесь планируется сделать заезд для автомобилей.

«Со стороны Центрального рынка будет организован автомобильный заезд шириной порядка шести метров, чтобы жильцы дома №3 в Крепостном переулке смогли проехать на основную магистраль. Также на месте существующего асфальтобетонного покрытия будут новые ступени, по которым жители города смогут пересекать весь Крепостной переулок сверху вниз и снизу вверх, будут и площадки организованы, где люди смогут передохнуть, там будут лавочки», – сообщил Олег Шкуропат, представитель компании-подрядчика.

Закончить строительные работы планируется до 31 июля. Также на новой лестнице планируется установить фонари.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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