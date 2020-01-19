В Крещение освятили воду в Чернореченском водохранилище

19 января 2020     23
В Крещение освятили воду в Чернореченском водохранилище

В храме Богоявления Господня у Чернореченского водохранилища сегодня днём прошёл праздничный молебен, а затем благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта освятил воду в Чернореченском водохранилище, откуда она поступает в дома горожан. Священнослужители говорят, что святой вода будет всю предстоящую неделю. 

На молебен приехал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. 

Обряд освящения воды проводится уже 15 год подряд. Сейчас водохранилище заполнено наполовину – это хороший показатель для середины зимы, говорят эксперты. 

“Поздравляю всех севастопольцев в праздником Крещения. Мы все сделали для того, чтобы все желающие окунуться смогли это сделать. Только в Херсонес помолиться и окунуться пришли более 20 тыс. человек”, – сообщил Михаил Развожаев.

Окунуться сегодня можно на Северной стороне, в Казачьей и Круглой бухтах, в Балаклаве, там дежурят спасатели, полицейские и врачи скорой помощи. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото sevkor.ru

Источник: Вести.Севастополь

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