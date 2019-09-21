В «Кроссе нации» приняли участие около тысячи севастопольцев

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» состоялись «Цифровые забеги» в регионах четвёртой волны подключения цифрового телевещания.

«Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмен, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек», – рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Несмотря на погоду, в спортивном празднике в Севастополе приняли участие более 1000 человек.

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