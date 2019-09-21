В «Кроссе нации» приняли участие около тысячи севастопольцев

Всероссийский забег состоялся 21 сентября в Парке Победы.
Несмотря на погоду, в спортивном празднике в Севастополе приняли участие более 1000 человек.
«Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмен, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек», – рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.
В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» состоялись «Цифровые забеги» в регионах четвёртой волны подключения цифрового телевещания.
Источник: Вести.Севастополь