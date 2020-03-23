В крымских электричках и рельсобусах усилили санитарную обработку

Во всех пригородных поездах на полуострове и за его пределами усилены санитарные меры, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Дезинфекцию подвижного состава проводят сотрудники «Крымской железной дороги». Сотрудникам, контактирующим с пассажирами, проведён инструктаж по профилактике коронавируса. Работники с симптомами ОРВИ отправляются на больничный.

Компания «ГрандЭкспресс» сообщила, что случаев перемещения заболевших поездами Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь не выявлено.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь