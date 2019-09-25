В Крымской велогонке участвует победитель самой длинной гонки планеты

Профессиональный спортсмен Алексей Щебелин, победитель самой длинной гонки планеты «Транс Сибирь 2017», проедет по маршруту, проложенному по живописным берегам Чернореченского водохранилища. Для него многодневная велогонка “Крымская осень” – отличная возможность поддержать форму.
«Находился здесь на отдыхе с семьей. Подумал, почему бы и не поучаствовать. Мне интересен формат именно многодневной гонки. Соответственно я буду попытаться победить в этой гонке», – рассказал Алексей корреспонденту «Вести – Севастополь».
Еще один участник Станислав Титаренко, мастер спорта международного класса, приехал в Севастополь из Харькова. Привез с собой шоссейный велосипед. Большую часть пути ветеран велогонок проехал на поезде, но местами и своим ходом. Он приезжает сюда каждый год, чтобы встретиться со старыми товарищами.
«Так приятно! Даже не в смысле соревнований, что тут надо выиграть, порвать всех. А вот именно вот эта атмосфера – дружественная. Это большого стоит», – говорит Станислав Титаренко.
В гонке, которая продлится до 28 сентября, участвуют около 130 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тольятти, Челябинска… Соревнования состоят из 4 этапов: пролог, групповые гонки по часовой и против часовой стрелки, индивидуальная гонка на время. Также будет заезд для участников, которым еще нет 18 лет.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь