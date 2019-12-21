В крымском ЗАГСе назвали самые необычные детские имена за год

Об этом говорили в эфире радио “Спутник в Крыму”.
“Все больше родителей желают назвать ребенка каким-то особенным именем, и они не повторяются. Если говорить о редких именах, то это Гирей-хан, Аят, Давут, Доминик, Савелий, Святозар – среди мальчиков. Женские имена – Ася, Ираида, Евангелина, Мумине, Эрик”,- рассказала Елена Силивянчук, заведующая отделом записи актов гражданской состояния Симферополя.
За этот год в Крыму зарегистрировали 18 тысяч новорожденных. Из них более 5 тысяч родились в Симферополе.
Служба информации «Вести – Севастополь»
фото namvd.ru
Источник: Вести.Севастополь