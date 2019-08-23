В крымском поселке Мирный утонула женщина

Вечером 22 августа в поселке Мирный отдыхающие вытащили из воды тело 60-летней женщины. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть от утопления. Проводится расследование, не носит ли эта смерть криминальный характер.

Кроме этого, в республике было зафиксировано еще одно происшествие на воде.

Накануне днем в Судаке в бухте Капсель в километре от берега двое мужчин на каяках подали сигналы о помощи. Сотрудники ГИМС доставили их на берег, медицинская помощь каякерам не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, с начала года в республике произошло 53 происшествия на воде, погибли 36 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта krym4you.com

Источник: Вести.Севастополь