В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался с обрыва

Сегодня утром в районе с. Кизиловое Симферопольского района автомобиль «Toyota Аvensis» самопроизвольно скатился со склона и перевернулся. В салоне находились пассажиры: женщина 1958 года рождения и грудной ребенок. Они живы, но получили множественные травмы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, чтобы вытащить женщину из автомобиля, понадобилась помощь спасателей: она оказалась заблокирована в салоне. А ребенка из машины смогли извлечь очевидцы аварии. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента разрезали корпус автомобиля, помогли женщине выбраться и передали ее врачам скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

ФОТО МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь