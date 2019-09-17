В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался с обрыва

17 сентября 2019     8
В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался с обрыва

Сегодня утром в районе с. Кизиловое Симферопольского района автомобиль «Toyota Аvensis» самопроизвольно скатился со склона и перевернулся. В салоне находились пассажиры: женщина 1958 года рождения и грудной ребенок.  Они живы, но получили множественные травмы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, чтобы вытащить женщину из автомобиля, понадобилась помощь спасателей: она оказалась заблокирована в салоне. А ребенка из машины смогли извлечь очевидцы аварии. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента разрезали корпус автомобиля, помогли женщине выбраться и передали ее врачам скорой помощи.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

ФОТО МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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