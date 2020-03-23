В Крыму адвокат осужден за мошенничество и подстрекательство к даче ложных показаний

23 марта 2020     11
В Крыму адвокат осужден за мошенничество и подстрекательство к даче ложных показаний

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего адвоката в Крыму. Гражданин признан виновным признан виновным в подстрекательстве к заведомо ложным показаниям и в мошенничестве в особо крупном размере.

В рамках уголовного дела по факту получения директором «Крым-Фармация» взятки, адвокат подозреваемой ввел в заблуждение следствие относительно собственника денег, изъятых при обыске в ходе расследования. Он подговорил подозреваемую и проживавшую с ней знакомую дать ложные показания, сообщив следствию, что изъятые деньги принадлежат последней, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Кроме этого, подсудимый ввел в заблуждение свою бывшую подзащитную и обманным путем вымогал у нее 1,5 миллиона рублей в качестве взятки за помощь правоохранительных органов. Довести до конца свои преступные намерения адвокат не смог, поскольку при получении денег был задержан сотрудниками республиканских подразделений МВД и УФСБ.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина выплатит штраф в размере 550 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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