В Крыму арестована крупная партия просроченного пива

На одном из складов Симферополя в ходе проверки было обнаружено более 30 тысяч литров пива, пивных напитков и сидра.
Бутылки не были зарегистрированы в системе ЕГАИС, более того, у напитков истек срок годности.
Чтобы пресечь попытки продажи этой партии, сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу наложили арест на всю продукцию.
Началось административное расследование, с помощью которого предстоит установить, как пиво попало на склад, где оно было произведено и почему не поставлено на учет в единой системе.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь