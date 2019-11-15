В Крыму арестована крупная партия просроченного пива

На одном из складов Симферополя в ходе проверки было обнаружено более 30 тысяч литров пива, пивных напитков и сидра.

Бутылки не были зарегистрированы в системе ЕГАИС, более того, у напитков истек срок годности.

Чтобы пресечь попытки продажи этой партии, сотрудники межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу наложили арест на всю продукцию.

Началось административное расследование, с помощью которого предстоит установить, как пиво попало на склад, где оно было произведено и почему не поставлено на учет в единой системе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь