В Крыму артиллерия Черноморского флота провела ночные стрельбы

На полигоне Опук в Крыму в ходе лагерных сборов прошли ночные боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град-М» и гаубичной артиллерии «Мста-Б». Их выполняли молодые военнослужащие, которые недавно начали службу в составе расчетов.

Им нужно было в нормативное время подготовить артиллерийские установки к бою, провести стрельбы, а потом быстро поменять огневые позиции. Тренировку провели специально в темное время суток, чтобы отдельное внимание уделить работе постов наблюдения и разведки, которые для обнаружения целей и корректировки огня использовали беспилотные летательные аппараты. Также разведчикам нужно было отработать навыки по взаимодействию с расчетами различных видов артиллерии.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта arms-expo.ru

Источник: Вести.Севастополь