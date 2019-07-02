В Крыму больше не ищут пропавшего дайвера

Активные поиски дайвера Дмитрия Осипова, пропавшего 13 июня, прекращаются. Результатов они не дали, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

Мужчину будут искать в пассивном режиме, то есть все дежурные спасатели и сотрудники пансионатов оповещены, но МЧС принимать участия в поисках уже не будет.

Шансов найти дайвера живым уже нет. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести тело к берегам Украины в Херсонской области, сообщает ТАСС.

Приехавший в Крым на отдых из Екатеринбурга Дмитрий Осипов 13 июня отправился на ловлю рапаны из поселка Черноморское. Его товарищи вернулись в назначенное время, а он нет.

В первый же день до наступления темноты сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и отряда «Крым-Спас» обследовали акваторию Черного моря от Межводного до Владимировки в квадрате 7 км от берега. На следующий день с раннего утра поисковые работы продолжились, район расширили до Стерегущего. Был поднят вертолет МЧС МИ-8, который в течение двух дней обследовал уже 145 квадратных километров акватории, но дайвера так и не нашли.

Потом его родные через российское консульство обратились за помощью к украинским спасателям.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь