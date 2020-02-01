В Крыму введут запрет на продажу жевательного табака несовершеннолетним

1 февраля 2020     14
В Крыму введут запрет на продажу жевательного табака несовершеннолетним

На рассмотрение парламента будет внесен законопроект об ограничении продажи некурительных никотиносодержащих смесей несовершеннолетним. 

Инициатива вызвана участившимися случаями отравления школьников жевательным табаком. В Симферополе в прошлом году пять школьников отравились жевательными смесями. В настоящее время продавцы так называемых «насвая» и «снюсов» не приравнивают их к табаку, а реализуют под видом пищевой продукции. В крымский парламент поступили обращения с просьбой поддержать инициативу ускорить принятие закона о запрете на федеральном уровне.

По словам сенатора Совета Федерации от Республики Крым Сергея Цекова, ограничения в части продажи и употребления таких веществ должны распространяться и на людей старше 18 лет.

«Дети и после достижения совершеннолетия остаются детьми. Они могут не знать, что принимают, какой вред несут эти жевательные резинки и конфеты в яркой обертке. Продажа сигарет сегодня четко регламентирована — закрывается витрина, на упаковке есть указание о вредном воздействии, которое никотин наносит организму. В случае с никотиносодержащей продукцией никакой принудительной маркировки, естественно, нет», – выразил свои опасения сенатор.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Государственного Совета РК

Источник: Вести.Севастополь

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