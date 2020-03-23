В Крыму возбуждено уголовное дело против лидера крымскотатарского Меджлиса*

23 марта 2020     14
В Крыму возбуждено уголовное дело против лидера крымскотатарского Меджлиса*

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении председателя экстремистской организации «Меджлис» Рефата Чубарова. Он подозревается в организации массовых беспорядков.

В отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова возбуждено уголовное дело. Гражданин подозревается в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием. Следственными органами получены доказательства причастности Рефата Чубарова к организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета Крыма. Установлено, что обвиняемый поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать беспорядки у здания Верховного Совета, а также лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса».

Участники заранее подготовили палки и дубинки. Они пытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство». В результате массовых беспорядков травмы различной получили около 80 крымчан, двое из пострадавших – мужчина и женщина – скончались. 

Ранее Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с ним некоторые члены «Меджлиса» получили наказания в зависимости от степени вины.

В настоящее время проводится работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и недопущению дестабилизации политической ситуации на территории Республики Крым, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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