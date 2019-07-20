В Крыму во дворе частного дома нашли 50-килограммовую авиабомбу

20 июля 2019     29
В Крыму во дворе частного дома нашли 50-килограммовую авиабомбу

Фугасную осколочную авиабомбу весом в 50 килограмм обнаружили в частном дворе в селе Чистополье, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.

Местные жители заметили предмет во время земляных работ. О находке они сообщили спасателям.

Специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда извлекли снаряд из земли и доставили на полигон. Там авиабомбу уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В ликвидации снаряда было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Источник: Вести.Севастополь

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