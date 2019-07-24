В Крыму впервые найдены уцелевшие античные амфоры Акры

В ходе исследования античного полиса Акра, который ушел под воду, археологи впервые нашли в целом состоянии две античные амфоры для благовоний. Их относят к III веку до нашей эры. Об этом сообщил в среду замдиректора крымского Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев информационному агентству ТАСС.

Вахонеев сообщил, что был найден деревянный гребень. Для сохранности его поместили в специальный раствор.

Экспедицию проводят Государственный Эрмитаж, Институт истории материальной культуры РАН, РГО и Черноморский центр подводных исследований. Работы проходят в Керченском проливе на глубине 3-4 метра. Ученые намерены изучить памятник полностью и поставить волнозащитные сооружения. Тогда в этом месте можно будет создать полноценную археологическую базу и археологический парк. На берегу хотят открыть небольшой музей.

Фото: ТАСС

Источник: Вести.Севастополь