В Крыму впервые поставили «Травиату» на итальянском

Репетиции шли более полугода. Постановка была приурочена к проведению Года театра в России.

«Крым получил свою первую оперную постановку, которой стала «Травиата». Её поставил наш театр собственными силами на итальянском языке», – приводит ТАСС слова руководителя литчасти театра Татьяны Снегирёвой.

Премьера постановки оперы Джузеппе Верди «Травиата» на итальянском языке с аншлагом прошла в Государственном академическом музыкальном театре Крыма.

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