В Крыму впервые поставили «Травиату» на итальянском

Премьера постановки оперы Джузеппе Верди «Травиата» на итальянском языке с аншлагом прошла в Государственном академическом музыкальном театре Крыма.
«Крым получил свою первую оперную постановку, которой стала «Травиата». Её поставил наш театр собственными силами на итальянском языке», – приводит ТАСС слова руководителя литчасти театра Татьяны Снегирёвой.
Репетиции шли более полугода. Постановка была приурочена к проведению Года театра в России.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь