В Крыму выросло число пожилых ВИЧ-инфицированных

1 декабря 2019     13
В Крыму выросло число пожилых ВИЧ-инфицированных

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Симферополе в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” врачи крымского Центра профилактики и борьбы со СПИДом провели встречу с журналистами.

Главный врач Центра Александр Немыкин сообщил, что увеличилось число ВИЧ-инфицированных среди тех, кому уже за 60. Он объяснил: это связано с тем, что сейчас начали проверять широкие слои населения и выявили запущенные случаи заболевания у людей, которые никогда не сдавали кровь на ВИЧ.

В Крыму на учете состоят 14 тысяч ВИЧ-инфицированных, в Севастополе – 2 тысячи.  

Как сообщает РИА Крым, за последние 4 года стало больше заболевших среди людей в возрасте от 30 до 49 лет, а среди молодежи до 30 лет, наоборот, наблюдается уменьшение случаев заражения вирусом. В средней возрастной категории лидируют женщины. Причем многие из них – около 70% – узнают о своем положительном ВИЧ-статусе только в период беременности, когда начинают сдавать анализы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Спортсмены-призывники приняли военную присягу
Спортсмены-призывники приняли военную присягу

В Севастополе сегодня прошла торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими Пятой спортивной роты ЦСКА, сформированной летом этого года по приказу …


В Крыму выросло число пожилых ВИЧ-инфицированных
В Крыму выросло число пожилых ВИЧ-инфицированных

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Симферополе в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” врачи крымского Центра профилактики …


Составлен портрет типичного представителя российской элиты
Составлен портрет типичного представителя российской элиты

Типичный представитель российской элиты — это женатый мужчина в возрасте около 55 лет. С большой долей вероятности он имеет военное …


На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда

По первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) с понедельника, 2 декабря будут курсировать поезда из 11 вагонов. Об этом 1 декабря …


Киев может нанести удар по мосту Крымскому мосту
Киев может нанести удар по мосту Крымскому мосту

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал–лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Киев может нанести удар по мосту через Керченский …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты