В Крыму выросло число пожилых ВИЧ-инфицированных

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Симферополе в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” врачи крымского Центра профилактики и борьбы со СПИДом провели встречу с журналистами.

Главный врач Центра Александр Немыкин сообщил, что увеличилось число ВИЧ-инфицированных среди тех, кому уже за 60. Он объяснил: это связано с тем, что сейчас начали проверять широкие слои населения и выявили запущенные случаи заболевания у людей, которые никогда не сдавали кровь на ВИЧ.

В Крыму на учете состоят 14 тысяч ВИЧ-инфицированных, в Севастополе – 2 тысячи.

Как сообщает РИА Крым, за последние 4 года стало больше заболевших среди людей в возрасте от 30 до 49 лет, а среди молодежи до 30 лет, наоборот, наблюдается уменьшение случаев заражения вирусом. В средней возрастной категории лидируют женщины. Причем многие из них – около 70% – узнают о своем положительном ВИЧ-статусе только в период беременности, когда начинают сдавать анализы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь