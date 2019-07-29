В Крыму в выходные сгорело 10 гектаров сухой травы

Пожарные Крыма в эти выходные ликвидировали 12 возгораний сухой растительности на территории общей площадью более 10 гектаров.

Вечером в субботу они выехали на пожар в село Славянское Раздольненского района. Там горела стерня.

«Из-за позднего времени обнаружения, а также порывистого ветра огонь успел распространиться на значительную площадь, а также перешел на лесополосу, – рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Пожар удалось локализовать через 40 минут и полностью его ликвидировать в течение полутора часов. Общая площадь горения составила более 8 гектаров».

Еще один большой по площади пожар произошел на ул.Мира в селе Вилино. Там огонь мог перекинуться на жилые дома. Дополнительную угрозу создавало то, что рядом с местом возгорания проходила газовая магистральная линия. Пожарным понадобилось 30 минут, чтобы полностью потушить огонь.

С 1 апреля в Крыму установлен летний пожароопасный сезон, во время которого всем гостям и жителям полуострова необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности. А до 30 июля включительно на территории Крыма объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь