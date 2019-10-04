В Крыму в ДТП с грузовиком погибли два человека

Сегодня около 6 часов утра в Белогорском районе около села Русаковка столкнулись три автомобиля.

Водитель грузовика Renault, который ехал со стороны Симферополя в сторону Белогорска, вылетел на встречную полосу и не смог разъехаться с «Газелью» и Шевроле. На месте погибли два человека. Еще пять получили травмы разной степени тяжести, пострадавших доставили в Белогорскую центральную районную больницу, сообщает Крыминформ.

Водитель «Газели» вез большую партию печенья, и оно рассыпалось на дороге.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы “Автопартнер Крым”/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь