В Крыму в ДТП с грузовиком погибли два человека

Сегодня около 6 часов утра в Белогорском районе около села Русаковка столкнулись три автомобиля.
Водитель грузовика Renault, который ехал со стороны Симферополя в сторону Белогорска, вылетел на встречную полосу и не смог разъехаться с «Газелью» и Шевроле. На месте погибли два человека. Еще пять получили травмы разной степени тяжести, пострадавших доставили в Белогорскую центральную районную больницу, сообщает Крыминформ.
Водитель «Газели» вез большую партию печенья, и оно рассыпалось на дороге.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото из группы “Автопартнер Крым”/ВКонтакте
Источник: Вести.Севастополь