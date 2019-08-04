В Крыму в озере утонул мужчина

В посёлке городского типа Заозерное в соленом озере погиб мужчина 1933 года рождения, об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в воскресенье.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, накануне в селе Песчаное крымские спасатели помогли женщине 1990 года рождения, которая заплыла на 400 метров от берега и не могла самостоятельно вернуться к пляжу. Пострадавшую доставили на берег, в медицинской помощи она не нуждалась.

Вчера вечером спасателям поступило сообщение о двух серфингистах у Золотых ворот, которые не могут доплыть до берега. Им на помощь прибыли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

«Спасенные, мужчина и женщина, были доставлены на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожало», – говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности на воде.

Источник: Вести.Севастополь