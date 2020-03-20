В Крыму в частном доме едва не взорвался газовый баллон

В селе Горностаевка Ленинского района в частном домовладении загорелась хозпостройка, в которой находился газовый баллон.

В одном из домов села Горностаевка загорелась хозяйственная постройка. Огонь мог перекинуться на соседние строения, но вовремя прибывшие спасатели не допустили распространение пожара. Кроме этого, при ликвидации возгорания, сотрудники МЧС обнаружили в строении газовый баллон. Пожарные вынесли его, чтобы предотвратить взрыв.

Жертв и пострадавших на пожаре нет.

«В течение получаса благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников чрезвычайного ведомства пожар был успешно локализован и ликвидирован», – сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба МЧС по РК

Источник: Вести.Севастополь