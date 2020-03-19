В Крыму главврач задержан за взятку в полмиллиона

19 марта 2020     12
В Крыму главврач задержан за взятку в полмиллиона

Главный врач Ленинской центральной районной больницы в Крыму задержан за взятку в крупном размере.

Крымский доктор, требовал деньги за помощь в реализации госконтракта на оказание услуг по обеспечению питанием граждан, находящихся на стационарном лечении в больнице. Главврач в ходе личной встречи с представителями фирмы, участвующей в тендере, заявил о желании получить 5 % от общей суммы контракта.

Следователи установили, что в декабре прошлого года, врач получил полмиллиона рублей из рук юриста. В это время он был задержан правоохранителями.

По уголовному делу вынесено обвинительное заключение. В настоящее время дело направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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