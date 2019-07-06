В Крыму горит трава – 27 случаев за сутки

6 июля 2019     11
В Крыму горит трава - 27 случаев за сутки

За последние сутки пожарные тушили возгорания на территориях от 100 квадратных метров до 1.2 гектаров

Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. Он отметил: в основном горел сухостой.

Самые крупные очаги ликвидировали в селе Цветущее Нижегородского района – 800 квадратных метров огня тушили 40 минут. Также пгт Приморский (округ Феодосия) – там огонь перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорел также автомобиль УАЗ. Пожарные справились за полтора часа. Предварительной причиной называют неаккуратное обращение с коптильней.

В Севастополе в этот вторник, 2 июля, в Учкуевке горел лавандовый сухостой.

фото mchs.rk.gov.ru

Источник: Вести.Севастополь

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