В Крыму горит трава – 27 случаев за сутки

За последние сутки пожарные тушили возгорания на территориях от 100 квадратных метров до 1.2 гектаров
Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. Он отметил: в основном горел сухостой.
Самые крупные очаги ликвидировали в селе Цветущее Нижегородского района – 800 квадратных метров огня тушили 40 минут. Также пгт Приморский (округ Феодосия) – там огонь перекинулся на хозяйственные постройки. Сгорел также автомобиль УАЗ. Пожарные справились за полтора часа. Предварительной причиной называют неаккуратное обращение с коптильней.
В Севастополе в этот вторник, 2 июля, в Учкуевке горел лавандовый сухостой.
фото mchs.rk.gov.ru
Источник: Вести.Севастополь