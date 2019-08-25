В Крыму горят степи

25 августа 2019     22
В Крыму горят степи

Возгорание произошло в районе Белогорска. Об этом сообщает корреспондент “Вести-Севастополь”.

В районе 14:00 люди заметили густой дым. 

Между поселком Александровка и Новокленовка Белогорского района в Крыму горит степь. Визуально не менее 10 гектаров. Работают 3 пожарные машины, но огонь наступает в том числе и на близлежащие огороды и теплицы возле Новокленово. В некоторых местах огонь подбирается к трассе. Некоторые холмы полностью выгорели.

По информации Федеральной противопожарной службы по республике Крым, ветер быстро разносит огонь. Сейчас на территории проводят опашку земли, чтобы не допустить распространения огня.

Служба информации “Вести-Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

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