В Крыму готовы к работе 656 аппаратов искусственной вентиляции легких

25 марта 2020     23
В Крыму готовы к работе 656 аппаратов искусственной вентиляции легких

Больницы и автомобили скорой помощи в республике Крым оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. В общей сложности их 656.

331 аппарат для проведения искусственной вентиляции легких находится в стационарах, оказывающих медицинскую помощь заразившимся. Оснащены дополнительно аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами 338 медицинских автомобилей, сообщают «Вести – Крым».

В целом в медицинских организациях есть 689 пульсоксиметров – приборов, которые позволяют определить уровень насыщения крови кислородом.

В 27 медицинских организациях имеется 71 мельцеровский бокс на 355 коек.

Люди, которые вернулись из-за рубежа и находятся в самоизоляции, могут оформить больничный с отметкой о карантине дистанционно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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