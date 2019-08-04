В Крыму готовы принять животных из Сибири

Крымский парк львов “Тайган” и зоопарк “Сказка” готовы принять животных из Сибири, где сейчас бушуют лесные пожары. Об этом сообщил директор зверинцев Олег Зубков информационному агентству РИА Новости.

«Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги», – сказал Зубков.

Площадь лесных пожаров в Сибири достигла трех миллионов гектаров. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайного положения. По указанию Президента России Владимира Путина к ликвидации огня привлечено Министерство обороны страны. По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, губернаторы держат ситуацию под личным контролем.

“Тайган” – уникальный и крупнейший в Европе питомник львов, а также других видов крупных млекопитающих. На территории в 30 гектаров свободно живут несколько десятков африканских львов.

Фото: turproezdka.ru

Источник: Вести.Севастополь