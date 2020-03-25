В Крыму готов первый обсерватор для находящихся на карантине по коронавирусу

25 марта 2020     9
В Крыму готов первый обсерватор для находящихся на карантине по коронавирусу

В Евпатории открыли первый в Крыму обсерватор для туристов, вернувшихся из стран Европы и Азии, где бушует коронавирус. Во время обязательного карантина они будут находиться в одном из санаториев города.

«После осмотра доктором переходят в кабинет, где медсестра берёт тесты на коронавирус. Тесты <…> со слизистой носоглотки больного», – рассказывает главная медсестра санатория Марина Свотина.

После этого анализы везут в Симферополь, в специальном холодильнике. Результат будет известен уже через сутки. Корпус одного из зданий в Евпатории перепрофилировали в обсерватор в рекордно короткие сроки.

«На второй территории, согласно распоряжения правительства, обсерватор. Территория обособлена. За последние две недели провели огромный фронт работ. Подготовили номера для граждан, прибывших из неблагополучных стран», – поясняет директор санатория «Здравница» Сергей Назриев.

Обсерватор рассчитан на 120 мест. В номерах есть всё необходимое: кровати, тумбочки, беспроводной доступ к интернету. Будет и горячее питание, обязательно в одноразовой посуде. Сама территория обсерватора поделана на два сектора. В одной комнате медперсонал переодевается в специальные защитные противоэпидемические костюмы. Далее заканчивается чистая зона.

В зоне карантина, крымчане вернувшиеся из-за границы будут находится под наблюдением врачей в течении 14 дней.

Марина Румянцева

Источник: Вести.Севастополь

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