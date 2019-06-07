В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж. Видео ФСБ

6 июня 2019     25
В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж

6 июня Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В феврале 2018 года сотрудники ФСБ задержали его в Симферополе по подозрению в шпионаже.

Следствием установлено, что Давыденко был завербован Службой безопасности Украины и собирал в Крыму сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения. Утечка этой информации могла нанести ущерб безопасности России.

Свою вину шпион признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима.

 Служба информации “Вести – Севастополь”

Видео: УФСБ по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести Севастополя

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В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж
В Крыму гражданин Украины осуждён за шпионаж. Видео ФСБ

6 июня Верховный суд Республики Крым вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу …



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