В Крыму двое госслужащих подозреваются в получении взятки

Правоохранители задержали двоих сотрудников коммунального предприятия, подозреваемых в вымогательстве и получении взятки, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник.

«Данные лица вымогали и получили взятку в размере 160 тыс. руб. за незаконные действия, выразившиеся в виде неприменения повышающих коэффициентов при оформлении документации на подключение объекта индивидуального предпринимателя к коммунальной городской сети», – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали с поличным во время получения взятки.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, в настоящее время им избраны меры пресечения – домашний арест и подписка он невыезде.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь