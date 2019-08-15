В Крыму двое чиновников задержаны за взятку

В Алуште задержаны сотрудники одного из отделов администрации города за получение взятки, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в четверг.

Двое чиновников в июне-июле текущего года требовали от женщины незаконное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. В обмен они обещали не привлекать женщину к административной ответственности за торговлю в неустановленном месте.

Злоумышленники поделили деньги пополам, а затем были задержаны полицией.

«Задержанные дали признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов», – говорится в сообщении.

Материалы проверки передадут в следственные органы.

Источник: Вести.Севастополь