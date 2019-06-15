В Крыму двоих детей чуть не унесло в открытое море

Спасатели помогли двум ребятам 2010 года рождения, которых уносило в море на надувном матрасе, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в субботу.
Инцидент произошел накануне вечером в селе Витино Сакского района на необорудованом пляже. Ближайшая спасательная станция находится в пяти километрах от пляжа.
«Из г. Евпатория был немедленно направлен гидроцикл Yamaha и сотрудники ГИМС для оказания помощи детям. По прибытии на место ЧП было установлено, что пострадавших на матрасе уже отнесло на расстояние 500 м. от берега», – говорится в сообщении.
Детей спасли и доставили на берег. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
Источник: Вести Севастополя