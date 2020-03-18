В Крыму для медперсонала подготовлено более миллиона масок

18 марта 2020     12
В Крыму для медперсонала подготовлено более миллиона масок

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в Крыму службы обеспечены в полном объеме необходимыми средствами защиты и лекарствами.

Медикаменты, тесты и средства защиты имеются в полном объеме. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации, для медперсонала подготовлено более миллиона медицинских масок.  Службы, встречающие граждан, прибывающих из неблагополучных территорий в аэропорту и на границе, обеспечены средствами защиты.

Сергей Аксенов уточнил, что граждане, на сегодняшний день находящиеся под карантином не имеют коронавирусной инфекции. Всего на домашнем карантине и в боксах находятся около 100 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сдали тесты на коронавирус, сообщили в пресс-службах глав двух субъектов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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