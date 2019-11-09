В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила

9 ноября 2019     16
В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила

Хозяйка квартиры обратилась в полицию с заявлением, что из квартиры исчезли вещи на общую сумму в миллион рублей.

Женщина живет за границей, в Симферополе бывает редко, и потому она наняла домработницу, которая бы следила за порядком. Приехав в очередной раз в Крым, владелица квартиры не обнаружила дорогих брендовых вещей, норковой шубы и кольца с бриллиантом.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, под подозрение полицейских сразу же попала домработница. Женщину задержали, и она призналась в краже. Часть вещей была найдена у нее дома и возвращена владелице. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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