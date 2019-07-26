В Крыму женщина сорвалась со скалы и погибла

В Симферополе погибла женщина, которая сорвалась со скалы в урочище Битак, сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым в пятницу.

Инцидент произошел накануне вечером. Спасателям поступило сообщение, что женщина упала, получила тяжелые травмы и сейчас находится без сознания. К ней на помощь направились четверо сотрудников МЧС и одна единица техники.

«В течение короткого времени в труднодоступном месте спасатели обнаружили пострадавшую с тяжелыми травмами без признаков жизни, – сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые провели все необходимые следственные процедуры. Ведется расследование.

Источник: Вести.Севастополь