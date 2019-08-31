В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры

Спасателей Алушты в социальных сетях поблагодарили родственники женщины, которую освободили из квартиры.

«Хочу сказать слова благодарности сотрудникам КРЫМ-СПАС. Алуштинское отделение! Они оказали помощь в спасении бабушки, которая оказалась в беспомощном состоянии в закрытой квартире и провела там трое суток, без еды и воды. Спасибо вам, ребята, за ваш труд!» – говорится в сообщении.