В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры

31 августа 2019     12
В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры

Спасателей Алушты в социальных сетях поблагодарили родственники женщины, которую освободили из квартиры.

«Хочу сказать слова благодарности сотрудникам КРЫМ-СПАС. Алуштинское отделение! Они оказали помощь в спасении бабушки, которая оказалась в беспомощном состоянии в закрытой квартире и провела там трое суток, без еды и воды. Спасибо вам, ребята, за ваш труд!» – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники КРЫМ-СПАСа помогли туристу, который сбился с туристической тропы и не мог и выбраться с мыса Меганом.

Источник: Вести.Севастополь

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В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры
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