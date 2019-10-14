В Крыму завершился слет «Юнармии»

В течение трех дней в Евпатории 250 юнармейцев со всего полуострова состязались в строевой подготовке, тактике и умению стрелять. Также ребятам дали основы оказания первой медицинской помощи, спасательных и поисковых работ.

С участниками республиканского слета встретились военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота. Они рассказывали им, как пройти на флоте военную службу по призыву и по контракту, а также как поступить в высшие военные учебные заведения, сообщает пресс-служба флота.

Лучшие юнармейцы и региональные отделения были награждены призами от регионального центра по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию, правительства Крыма, администрации Евпатории и командования армейского корпуса Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь