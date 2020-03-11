В Крыму задержали девушек, делавших «закладки» наркотиков

Возбуждены уголовные дела. Ранее несудимым крымчанкам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, пресс-служба МВД по Республике Крым.

По указанию администраторов интернет-магазина, девушки осуществляли закладки, фотографировали места и фиксировали гео-данные тайников. У них изъято наркотическое вещество «соль» общей массой 2,89 грамма, что является крупным размером.

В Крыму задержали девушек, делавших «закладки» наркотиков Двух жительниц Белогорского района, делавших «закладки» синтетического наркотика, задержали полицейские. По указанию администраторов интернет-магазина, девушки осуществляли закладки, фотографировали места и …



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