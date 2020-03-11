В Крыму задержали четверых сторонников террористической организации

При обыске по местам жительства у задержанных изъята пропагандистская литература и носители информации, использовавшиеся при ведении незаконной деятельности.

Задержаны четыре человека, которые распространяли на полуострове идеи создания «всемирного халифата» и проводили вербовку местных мусульман.

Сотрудники ФСБ, при участии войск национальной гвардии, пресекли деятельность в Крыму ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

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