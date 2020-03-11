В Крыму задержали четверых сторонников террористической организации

Сотрудники ФСБ, при участии войск национальной гвардии, пресекли деятельность в Крыму ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Задержаны четыре человека, которые распространяли на полуострове идеи создания «всемирного халифата» и проводили вербовку местных мусульман.
При обыске по местам жительства у задержанных изъята пропагандистская литература и носители информации, использовавшиеся при ведении незаконной деятельности.
В отношении сторонников террористической организации возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
*запрещённая в России организацияСлужба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь