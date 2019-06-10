В Крыму задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир»

Трёх организаторов и пять членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* задержали правоохранители в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в понедельник.

Сотрудники УФСБ, полиции и Росгвардии в рамках расследования уголовных дел провели обыски по месту проживания участников террористической организации в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации», – говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести Севастополя