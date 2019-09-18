В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД

18 сентября 2019     13
В Крыму задержаны члены ОПГ, созданной сотрудником МВД

В Ялте удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. По данным следствия, создал эту ОПГ начальник ялтинского отдела по вопросам гражданства УМВД России. Также в группировку входили заместитель руководителя, начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции 3 «Массандровский» и трое местных жителей. Они выступали посредниками при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства России, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Сегодня ночью в Ялте прошла спецоперация по пресечению деятельности преступной группы. Кроме сотрудников ГСУ СКР, в ней участвовали оперативники УФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России. Были проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых, изъята вся документация, представляющая интерес для следствия.

Сейчас в Главном следственном управлении проходят допросы фигурантов уголовного дела. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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