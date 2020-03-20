В Крыму задержан наркоторговец марихуаной

В Крыму полицейскими Красноперекопского района задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков
28-летний гражданин пойман на сбыте 10,07 грамм наркотического средства, по заключению экспертизы являющегося каннабисом.
В салоне автомобиля задержанного, правоохранители изъяли еще 20 бумажных свертков с марихуаной, а в домовладении – еще два свертка и пакет с наркотическим средством. Все изъятое направлено на проведение экспертизы в Экспертно-криминалистического центр, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Наркоторговец сейчас находится под стражей, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь