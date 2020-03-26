В Крыму закроют все магазины, кроме продуктовых

Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму было принято решение: в период с 28 марта по 5 апреля закрыть все отделы торговых центров, кроме продуктовых, чтобы, пользуясь вынужденным отпуском, люди не ходили по комплексам, не выбирали себе одежду, технику, посуду.

Также предлагается временно отменить льготный проезд в транспорте для всех категорий. В правительстве республики рассчитывают, что это тоже станет сдерживающей мерой, которая заставит людей больше находиться дома.

Будет усилен контроль со стороны МВД за несовершеннолетними, которые находясь на дистанционном обучении собираются в торговых центрах. Родителей подростков будут штрафовать.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта viktoryatravel.ru

Источник: Вести.Севастополь