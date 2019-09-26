В Крыму заложат еще одну мечеть

Новая мечеть появится в селе Насыпное, расположенном в Феодосийском городском округе на 106 километре автодороги Симферополь –Керчь.
Торжественная церемония закладки первого камня назначена на завтра, 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
В селе, где живут 1600 человек, уже есть мечеть «Насипкой джамиси». Также там действует и православная церковь иконы «Всех скорбящих радосте». Чудом уцелевший в годы советской власти храм был восстановлен и освящен в 2000 году.
Источник: Вести.Севастополь