В Крыму запретят строительство жилья на берегу моря

В Правительстве Республики Крым будет рассмотрен нормативно-правовой акт о запрете на строительство жилья в 500-метровой прибрежной зоне.

Вице-премьер республики Евгений Кабанов пояснил, что гостиниц, отелей и социальных объектов запрет не коснется.

Более того, власти планируют ввести ограничение по строительству на Южном берегу Крыма. Там будет возможно лишь строительство в рамках федеральных целевых программ, либо социального жилья для детей-сирот, сообщает ИА “Крыминформ”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь