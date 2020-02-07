В Крыму запретят строительство жилья на берегу моря

7 февраля 2020     16
В Крыму запретят строительство жилья на берегу моря

В Правительстве Республики Крым будет рассмотрен нормативно-правовой акт о запрете на строительство жилья в 500-метровой прибрежной зоне. 

Вице-премьер республики Евгений Кабанов пояснил, что гостиниц, отелей и социальных объектов запрет не коснется.

Более того, власти планируют ввести ограничение по строительству на Южном берегу Крыма. Там будет возможно лишь строительство в рамках федеральных целевых программ, либо социального жилья для детей-сирот, сообщает ИА “Крыминформ”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину
Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев признался, что гордится своей страной и рассказал об отношении к ней в Испании. …


В Крыму рассказали о новом порядке надзора за строительством объектов
В Крыму рассказали о новом порядке надзора за строительством объектов

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов разъяснил порядок работы надзора за строительством объектов в республике. 7 февраля представители профильных органов власти …


В Севастополе начали бороться с гололедом
В Севастополе начали бороться с гололедом

Вечером 6 февраля спецтехника «Севастопольского автодора» выехала на борьбу с гололёдом. За ночь израсходовано 20 тонн посыпочного материала.«В работах по …


Природоохранная прокуратура обнаружила почти полсотни свалок в Севастополе
Природоохранная прокуратура обнаружила почти полсотни свалок в Севастополе

Сотрудниками севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки территории Севастополя, обнаружено 49 несанкционированных свалок. Площадь, которую занимают мусорные свалки твердых …


В Крыму запретят строительство жилья на берегу моря
В Крыму запретят строительство жилья на берегу моря

В Правительстве Республики Крым будет рассмотрен нормативно-правовой акт о запрете на строительство жилья в 500-метровой прибрежной зоне.  Вице-премьер республики Евгений …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты