В Крыму запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу

Новые транспортные маршруты из Крыму в Тузу и Пензу запустили на полуострове, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в пятницу.

Рейсы в Тулу ходят каждый понедельник в 11:00 от автовокзала “Евпатория”. Время в дороге – 25,5 часов, стоимость билета – 4 300 рублей.

Уехать в Пензу можно каждый понедельник и среду с ялтинского автовокзала. Отправление автобуса в 13:00, прибытие в Пензу – 08:00 следующего дня. Стоимость проезда – 4 700 рублей

Открыты новые маршруты Евпатория – Москва через Тулу и Ялта – Пенза через Воронеж и Москву

С сегодняшнего дня вводится дополнительный рейс по маршруту Ялта – Краснодар, отправление – 20:30.



Источник: Вести.Севастополь